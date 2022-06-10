В Канаде заморозили российское имущество и средства на 316 млн дол.

В рамках внедрения экономических санкций против РФ за нарушение суверенитета Украины в Канаде было заблокировано более 412 млн канадских долларов (около 316 млн долл. США).

Об этом заявили в Королевской канадской конной полиции, ответственной за контроль за соблюдением санкций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 24 февраля по 7 июня в Канаде в целом было заморожено имущества на около 123 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено транзакций более чем на 289 млн долл., в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах касающихся России", - говорится в заявлении правоохранителей .

В ведомстве подчеркнули, что ввиду необходимости защиты частных данных лиц никаких деталей относительно замороженных средств и прекращенных финансовых операций разглашены не будут.

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