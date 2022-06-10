ВСУ сдвинули линию фронта под Запорожьем, - мэр Мелитополя Федоров
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За последние две недели Вооруженные силы Украины сдвинули линию фронта на 5-7 км в Запорожской области. Благодаря этому можно произвести деоккупацию Мелитополя.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"За последние две недели где-то на пять-семь километров линию фронта отодвинули от Запорожья. Так что деоккупация и Мелитополя будет. И других временно оккупированных территорий. Именно такую повестку дня ставят наши защитники себе в ближайшее время", - сказал Федоров.