ВСУ сдвинули линию фронта под Запорожьем, - мэр Мелитополя Федоров

За последние две недели Вооруженные силы Украины сдвинули линию фронта на 5-7 км в Запорожской области. Благодаря этому можно произвести деоккупацию Мелитополя.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"За последние две недели где-то на пять-семь километров линию фронта отодвинули от Запорожья. Так что деоккупация и Мелитополя будет. И других временно оккупированных территорий. Именно такую повестку дня ставят наши защитники себе в ближайшее время", - сказал Федоров.

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