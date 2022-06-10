Итальянские СМИ стали рупорами российской пропаганды о войне в Украине, - спецслужбы Польши
"Каждое сообщение Кремля, доходящее до западного общественного мнения, вызывает беспокойство, потому что оно может повлиять на восприятие российской агрессии. СМИ в Италии является красноречивым примером того, как легко и масштабно российская пропаганда может заразить западную инфосферу", - написал в своем анализе спикер министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, пишет Польское радио, передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, пропаганда является перманентным элементом войны, которую ведет Россия против Украины, а дезинформационная деятельность является одним из активных мер Кремля для достижения своих военно-политических целей. Российская дезинформация направлена против украинской нации, НАТО и союзников, а также направлена на западные общества, чтобы построить нарратив, благоприятный для России.
"Российские пропагандисты и эксперты, пропагандирующие пророссийские тезисы, являются частыми гостями в итальянских новостях и журналистских программах, во время которых комментируется спецоперация в Украине и распространяется кремлевская пропаганда. Есть даже голоса, что итальянские СМИ стали российским "дезинформационным плацдармом на Западе"", - заметил Станислав Жарин.
"С начала российской агрессии против Украины российские политики и ведущие пропагандисты практически не покидали итальянских программ, как на государственных, так и на частных каналах. Они появляются в популярнейших интервью и ток-шоу страны развлекательного характера, где зрители преподносят приглашенным гостям", - подчеркнул Жарин.
Представитель отметил, что хотя итальянские редакции объясняют, что они заботятся о представлении различных мнений и обеспечении свободы дебатов, и что свобода слова заключается в приглашении представителей обеих сторон конфликта, фактически итальянские станции стали бесплатными площадками коммуникации для российского нарратива, где пропагандисты становятся равноправными партнерами.