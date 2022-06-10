Итальянские СМИ стали рупорами российской пропаганды о войне в Украине, - спецслужбы Польши

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в анализе итальянских СМИ отмечает, что местные телеканалы стали платформой для свободного общения российской пропаганды, где пропагандисты становятся равноправными партнерами для дискуссии.

"Каждое сообщение Кремля, доходящее до западного общественного мнения, вызывает беспокойство, потому что оно может повлиять на восприятие российской агрессии. СМИ в Италии является красноречивым примером того, как легко и масштабно российская пропаганда может заразить западную инфосферу", - написал в своем анализе спикер министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, пишет Польское радио, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, пропаганда является перманентным элементом войны, которую ведет Россия против Украины, а дезинформационная деятельность является одним из активных мер Кремля для достижения своих военно-политических целей. Российская дезинформация направлена против украинской нации, НАТО и союзников, а также направлена на западные общества, чтобы построить нарратив, благоприятный для России.

"Российские пропагандисты и эксперты, пропагандирующие пророссийские тезисы, являются частыми гостями в итальянских новостях и журналистских программах, во время которых комментируется спецоперация в Украине и распространяется кремлевская пропаганда. Есть даже голоса, что итальянские СМИ стали российским "дезинформационным плацдармом на Западе"", - заметил Станислав Жарин.

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"С начала российской агрессии против Украины российские политики и ведущие пропагандисты практически не покидали итальянских программ, как на государственных, так и на частных каналах. Они появляются в популярнейших интервью и ток-шоу страны развлекательного характера, где зрители преподносят приглашенным гостям", - подчеркнул Жарин.

Представитель отметил, что хотя итальянские редакции объясняют, что они заботятся о представлении различных мнений и обеспечении свободы дебатов, и что свобода слова заключается в приглашении представителей обеих сторон конфликта, фактически итальянские станции стали бесплатными площадками коммуникации для российского нарратива, где пропагандисты становятся равноправными партнерами.