Сейчас наилучшая помощь экономике Украины - быстрые гранты, - МВФ

Сейчас, когда в Украине идет война, развязанная Россией, лучшей поддержкой украинской экономики является экстренная международная помощь, лучше – в виде грантов; в то же время новая программа МВФ для Украины была бы актуальна в среднесрочной перспективе.

Как передает Цензор.НЕТ, такой комментарий озвучил ответ на вопрос собственного корреспондента Укринформа директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

"Краткосрочная поддержка со стороны международных партнеров Украины, по нашему мнению, должна быть сосредоточена на экстренной помощи, в идеале – в форме быстро предоставляемых грантов", - отметил представитель Фонда.

Комментируя вопрос, как в Фонде оценивают возможность начала переговоров по новой программе МВФ для Украины, Райс отметил, что это может обсуждаться в среднесрочной перспективе. По его словам, это может рассматриваться "в контексте больших потребностей для реконструкции, а также когда это позволят условия".

Сейчас, подчеркнул Райс, внимание уделяется краткосрочной поддержке.

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