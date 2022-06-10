С начала суток на Донбассе отбиты 14 атак врага. Уничтожено 20 единиц техники оккупантов, состав боеприпасов и 4 воздушных цели, - пресс-центр ОС

По состоянию на 21:00, 10 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 14 атак врага. На двух локациях продолжаются бои.