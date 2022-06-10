Новости • Агрессия России против Украины, Война

Каждый коллаборант подписывает приговор и становится законной целью для спецслужб, - ОП

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Каждый коллаборант подписывает приговор и становится законной целью для спецслужб, - ОП
Все украинские чиновники, которые пошли на сотрудничество с российскими захватчиками, должны понимать, что они становятся законной целью для спецслужб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Количество коллаборантов в оккупированной части юга настолько мало, что Россия планирует завозить чиновников из России. Но бывают и предатели. Каждое должностное лицо, которое соглашается сотрудничать с оккупантами, должно понимать, что подписывает себе приговор и становится законной целью для украинских спецслужб и судов", – подчеркнул Подоляк.

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  • Агамемнон
  • Валадімір Щєлєнскій
    У Слузі наріда та Опі русня на русні і руснею поганяє

  • Ярослав Рябченко
    украинские спецслужбы - это про наумова, которого в Европе с миллионами долларов задержали? или про баканова, который исчез во время российского наступления и возник только когда нужно было медведчука на сцену вывести? Боюсь, что таких спецслужб предатели не очень боятся, скорее координируют деятельность с ними
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