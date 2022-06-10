Каждый коллаборант подписывает приговор и становится законной целью для спецслужб, - ОП

Все украинские чиновники, которые пошли на сотрудничество с российскими захватчиками, должны понимать, что они становятся законной целью для спецслужб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Количество коллаборантов в оккупированной части юга настолько мало, что Россия планирует завозить чиновников из России. Но бывают и предатели. Каждое должностное лицо, которое соглашается сотрудничать с оккупантами, должно понимать, что подписывает себе приговор и становится законной целью для украинских спецслужб и судов", – подчеркнул Подоляк.

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