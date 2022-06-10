Сельский учитель из Грузии Апхазава собрал $700 тыс. в помощь Украине

Учитель Ладо Апхазава из гурийского села Чибати в Грузии собрал 700 тысяч долларов в помощь Украине.

Об этом пишет издание "Новости - Грузия", передает Цензор.НЕТ.

Педагог, лауреат национальной премии для педагогов и финалист "учительского Оскара" Global Teacher Award Ладо Апхазава еще в марте 2022 года на своем Facebook рассказал, что продал памятную монету международного конкурса и кольцо покойной матери, чтобы помочь школьникам и учителям Украины. Собрать удалось 2,5 тысячи лари (около 25 тысяч гривен).

"Маму бы это порадовало. Извини, но больше у меня ничего нет. Слава Украине!", - написал в соцсети Апхазава. С этого момента его личная инициатива превратилась в кампанию по сбору средств, к которой присоединились учителя со всего мира. Статус Апхазавы перевели на английский, им поделились в 39 странах. В настоящее время собрано $700 тысяч.

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"Учителя из 39 стран начали сбор средств на помощь Украине... В последний раз, когда мы проверяли счет, было собрано 700 тысяч долларов", – рассказал Апхазава.

Кроме того, новый владелец обручального кольца и монеты Global Teacher Award вернул их Абхазава, как только учитель перечислил деньги польской организации, занимающейся обеспечением украинских беженцев.