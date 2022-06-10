Зенитные ракетные войска сбили 500-тую воздушную цель рашистов, - Воздушные Силы ВСУ

10 июня зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили 500-ю воздушную цель. Ею стал очередной БПЛА российских оккупантов "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения в наше государство зенитные ракетные войска ВСУ уничтожают все типы воздушных целей: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БпЛА, а иногда и ракеты оперативно-тактических комплексов.

"Сегодня, 10 июня, на счету ЗРВ Воздушных Сил ВС Украины – два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Еще два беспилотника этого типа сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

Ударная авиация Воздушных Сил нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, позициям и логистике врага. Уничтожены не менее пяти единиц боевой бронированной техники и несколько десятков оккупантов.

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