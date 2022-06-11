Стефанишина объяснила, что будет делать Украина в случае отказа ЕС по поводу статуса кандидата: "Это решение нас разочарует и будет воспринято как измена"

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, как Киев будет реагировать на отказ ЕС предоставлять статус кандидата на членство Украины.

Об этом она заявила в пятницу во время дискуссии, организованной Киевским форумом безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Для получения любого решения, кроме предоставления Украине статуса кандидата, мы можем ничего не делать. Мы можем сидеть сложа руки, заполнив вопросник и ничего не делать. Но до последней минуты, пока не закончится саммит, мы будем бороться за это решение, потому что оно важно не только для Украины, но и всей Европы", – подчеркнула Стефанишина.

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Она добавила, что отказ от предоставления кандидатского статуса Украине ослабит позиции лидеров ЕС и усугубит России, а "европейские лидеры должны осознавать, что следующего исторического момента, когда будет такая мобилизация их общества и парламентов в поддержку Украины, не будет".

"Я считаю, что любые решения, кроме предоставления Украине статуса кандидата, ослабят прежде европейских лидеров и наше стремление, веру украинских людей в Европейский проект как таковой", - добавила вице-премьер.

"Поэтому я думаю, что это решение нас разочарует, будет воспринято как измена у нас. Мы, конечно, не откажемся от европейской интеграции, но будем чувствовать, что европейские лидеры свой исторический шанс упустили", - подытожила она.