В течение 10 июня на южном направлении уничтожены 39 оккупантов и 11 единиц техники, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" опубликовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины вечером 10 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.

В сообщении говорится: "Противник продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже обороны.

Не преуспевая в продвижении на суше, враг испытывает мощь наших позиции вертолетными ударами с воздуха.

В ответ наши Ми-8 нанесли удар по скоплению противника в Херсонской области, а Су-27 - по составу боеприпасов и скоплению вражеской техники в Николаевской области.

В ходе изучения маршрута продвижения в глубь оккупированной Херсонщины наша разведывательная группа уничтожила группу рашистских десантников, завладев их оружием и средствами связи.

В общем, за сутки силами наших подразделений, в том числе и ракетно-артиллерийских, количество врага сокращено на 39 рашистов, и, как минимум на 11 единиц техники: танк Т-62 и 4 бронированных, 3 грузовых автомобиля, автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск" -2" и 2 гаубицы "Мста-Б". Метко уничтожен полевой склад боеприпасов в районе Давыдова Брода.

В Черноморской операционной зоне идет блокировка судоходства, вражеские корабли держат под угрозой ракетные удары почти всю территорию Украины. На четырех надводных кораблях и двух подводных лодках – 40 крылатых ракет типа "Калибр". Рядом с ними – два больших десантных корабля.

В Одесской области враг продолжает информационный деструктив разнообразными вбросами и манипуляцией сознания гражданского населения относительно вероятной биологической угрозы региона или из-за распространения инфекционных болезней, или из-за провокации военных с разрушением проблемных могильников".

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