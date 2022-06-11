Оккупанты намерены продавать захваченное зерно в Северную Америку, - Reuters

Захваченное в южных регионах Украины зерно могут попытаться продать в Южную Америку. Об этом заявили представители "властей" оккупированной части Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Коллаборанты планируют использовать "хитрые схемы", чтобы избежать западных санкций и продавать зерно в разные части света. Ранее сообщалось, что продукция агропромышленного комплекса с временно оккупированных территорий также была продана в страны Ближнего Востока и Африки.

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