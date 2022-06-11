Погиб украинский военный корреспондент Алексей Чубашев
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В войне с российскими оккупантами погиб известный украинский военный журналист Алексей Чубашев. При каких обстоятельствах погиб Чубашев и в каком районе боевых действий пока неизвестно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке Михаил Макарук.
В 2015 году журналист начал служить в Центральной телерадиостудии Минобороны, был автором и ведущим первого в Украине военного реалити-шоу РекрутUA. После увольнения с ВСУ развивал собственные проекты. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину вернулся в ряды ВСУ.