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С 11 июня оккупанты начнут выдавать российские паспорта в Запорожской области

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С 11 июня оккупанты начнут выдавать российские паспорта в Запорожской области
На подконтрольной оккупационным войскам территории Запорожской области российские паспорта будут выдаваться с 11 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.ru, об этом заявил коллаборант Владимир Рогов, руководящий оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области.

"Завтра (11 июня. – Ред.) жители "освобожденной" территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей великой единственной Родины", - говорится в сообщении.

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  • Yuri Gromov
    Хто візьме, одразу стає "гарматним м'ясом" - витратним матеріалом, який зовсім не жалко.
  • Yakov Nemo
    Врага , сначала , надо уничтожить в Киеве, без этого ЮГ не отвоевать
  • Юрій Коломієць 4be25459
    Їм самим і потрібне. Для продовження війни та виправдання своєї "визвольної місії"
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