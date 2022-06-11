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"РФ уничтожает мировой порядок", - Остин призвал международное сообщество объединить усилия, чтобы остановить Россию

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"РФ уничтожает мировой порядок", - Остин призвал международное сообщество объединить усилия, чтобы остановить Россию
Министр обороны США Ллойд Остин призвал международное сообщество объединить усилия в ответ на агрессию России против Украины и попытки Кремля подорвать мировой порядок. Об этом он заявил на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вторжение России в Украину - это пример того, что происходит, когда угнетатели презирают правила, защищающие нас всех. Так происходит, когда великие государства решают, что их имперские аппетиты важнее прав мирных соседей", - заявил Остин.

Министр также отметил, что РФ уничтожает мировой порядок, основанный на правилах. И если не вмешаться, это приведет к образованию мира, наполненного хаосом.

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Топ комментарии

  • Vasily Kukuev
    И вполне успешно, что характерно. Демонстрирует насколько херово демократическая форма устройства общества сочетается с реальной войной. Массовый избиратель в любой стране глуп, труслив, жаден и мало интересуется тем, что непосредственно его не касается. Америка сокрушается о покушении на мировой порядок, а отстаивать его по-настоящему не готова - ибо выборы на носу, на которых демократы и так утратят большинство в обеих платах и президент превратится в «хромую утку». Слов много, дел меньше, а настоящее желание одно: надо это как-то поскорее закончить, ибо бензин, инфляция, стокмаркет в жопе, а избиратель винит во всем демократов и на горизонте маячит эпический мудак в красной кепке с надписью America First. Правительство США понимает насколько высоки ставки, что куйло всему миру издевательски демонстрирует импотенцию и трусость богатейших стран мира. Но сделать мало что могут, ибо решительные и дорогостящие действия приведут к проигрышу на выборах в силу вышеуказанных характеристик массового избирателя.
  • Frol Fedoroff
    А Макрон, Шольц ей помогают.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    зброю поставляють з обережністю.Адже не виключено можливість ,що ОП "покладе" Україну до ніг рашиста і вся американська зброя,як і зброя західних партнерів обернеться протів них самих.Мабуть і "зе" сидить на шпагаті ,не вичищающи українську владу від рашистських агентів,котрі цілі області здають ворогу, атомні станції і , розміновують проходи,наводять ракети рашиста на українську інфраструктуру і т.д .
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