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Враг готовит наступление на Славянск и Северск, - Генштаб ВСУ

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Враг готовит наступление на Славянск и Северск, - Генштаб ВСУ
Россияне готовятся к наступлению на Славянск и Северск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на Славянск. Ведёт штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Имеет успех, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного. На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск", - говорится в сообщении.

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  • Antimoskal Antimoskal
    Чому не проводиться навчальна підготовка для місцевих жителів, чому воєнкомати на місцях бездіяльні ? Скільки хлопців прийшло до них , а в відповідь отримали " чекайте, ми вас визвемо "... Скільки ***** чекати, покі ці тварі кацапськи все захоплять. За три місяці можна було хочь трохи людей навчити володітиме зброєю... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
  • Ан Мур
    Тарас Чорновіл: "уже з кількох джерел, включно із Зеленським, прозвучало, що нам дуже потрібні ще ШІСТЬ! нових бригад із 25.000 о/с для суттєвих змін у ході бойових дій; не дарма це прозвучало. Їх формування дійсно передбачалося, але здійснений зеленою владою процес руйнування армії був спрямований на протилежний результат. Бо в 2020/21рр. з'явився некомплект вже існуючих бригад, навіть на лінії фронту. Проходило тихе неоголошене скорочення ЗСУ.
    Ті неіснуючі 6 бригад могли дуже багато поміняти, якби були створені. Якби країну готували до війни, а не до свідомої здачі територій. Вони би повністю перекривали весь південь та не давали б ворогу навіть шансу підступитися до Маріуполя, Херсона, Мелітополя. 6 бригад, коли вже Маріуполь був жорстко заблокований, були достатньою силою для безболісного розблокування із надійним прикриттям флангів і розширенням та закріпленням широкого коридору. 6-ти бригад вистачило б для перелому ситуації зараз на Сході або Півдні.
    Якби навіть їх почали активно формувати на початку року, на момент вторгнення вже була б основа нових з'єднань. Але в цей час завдання були діаметрально протилежними. Дороги, білоруський бітум, відкати, кривавий асфальт ціною в десятки тисяч людських життів. Ці слова Зеленського прозвучали менше, ніж за тиждень до вторгнення, коли йому було вже надано всю інформацію про масштаб та основні напрямки наступу. Просто ніколи про це не забувайте!"
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    сходіть краще на сторінки ЗеЄрмака і запитайте про Велике Будівництво, інвесторів, мільярд дерев, смартфони для пенсіонерів замість оборони. Запитайте як із цим зараз справи
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