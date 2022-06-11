Враг готовит наступление на Славянск и Северск, - Генштаб ВСУ
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Россияне готовятся к наступлению на Славянск и Северск.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на Славянск. Ведёт штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Имеет успех, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного. На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск", - говорится в сообщении.