Несмотря на публичное отрицание угрозы вспышки холеры в Мариуполе, оккупанты срочно готовят инфекционное отделение, - Андрющенко

Несмотря на публичное отрицание угрозы, оккупанты в Мариуполе в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение на базе больницы скорой медицинской помощи.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Почти готово 4 бокса для изоляции больных. Инфекционное отделение будет открыто на базе ковидного отделения, которое во время уличных боев в Мариуполе использовалось оккупантами для хранения около 600 тел погибших. Отделение смерти", - написал Андрющенко.

Советник мэра также отметил, что отделение возглавляет россиянин: "Интересная деталь – инфекционное отделение возглавляет россиянин, приехавший из Сибири за приключением на "медицинское сафари" для получения уникального опыта. Такое воплощение "Записки юного врача" Булгакова на костях мариупольцев".

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