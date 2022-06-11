Вследствие обстрела Лисичанска оккупантами ранены 5 гражданских, разрушены два учебных заведения и стеклозавод, - ГСЧС
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Российские оккупанты продолжают обстрелы Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В часности, за прошедшие сутки в Лисичанске вследствие обстрелов ранены пять горожан, которые доставлены в медучреждения Днепра и Львова. В городе были разрушены два учебных заведения и стеклозавод.
Врубовку в Попаснянской громаде ночью рашисты обстреляли из огнеметной ракетной системы, выгорело много домов.
Вчера сотрудники ГСЧС разгрузили и доставили по адресам в Лисичанскую громаду гуманитарную помощь, 0,3 т продуктов питания, 0,2 т питьевой воды, эвакуировали в безопасное место 1 человека, разгружали и доставляли гуманитарные грузы в г. Бахмут.