Вследствие обстрела Лисичанска оккупантами ранены 5 гражданских, разрушены два учебных заведения и стеклозавод, - ГСЧС

Российские оккупанты продолжают обстрелы Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В часности, за прошедшие сутки в Лисичанске вследствие обстрелов ранены пять горожан, которые доставлены в медучреждения Днепра и Львова. В городе были разрушены два учебных заведения и стеклозавод.

Врубовку в Попаснянской громаде ночью рашисты обстреляли из огнеметной ракетной системы, выгорело много домов.

Вчера сотрудники ГСЧС разгрузили и доставили по адресам в Лисичанскую громаду гуманитарную помощь, 0,3 т продуктов питания, 0,2 т питьевой воды, эвакуировали в безопасное место 1 человека, разгружали и доставляли гуманитарные грузы в г. Бахмут.

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