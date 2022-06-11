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США стремятся добиться дипломатического решения в вопросе деблокирования украинских портов, - Пентагон

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США стремятся добиться дипломатического решения в вопросе деблокирования украинских портов, - Пентагон
США стремятся достичь дипломатического решения по вопросу экспорта продовольствия из Украины по Черному морю. Однако американские военные могут внести свой вклад в случае необходимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина в ходе пресс-конференции в Сингапуре.

Он отметил, что ситуация с заблокированным Россией зерном сложна. Последствия уже ощущаются по всему миру.

"Если вы спрашиваете, могут ли военные в регионе внести сюда вклад, то, конечно, мы можем. Но мы всегда стремимся в первую очередь достичь дипломатического решения, и я вижу много энергии в этом направлении", - заявил Остин.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    дипломатичного рішення ціїє проблеми (окрім, як підписання акта капітуляції) - не буде.
    Деблокада можлива тільки військовим шляхом.
  • Ksenia VB
    Все йде до того, що прийдеться силою.
    Рашку треба знищити.
    Не чекайте поки вони нароблять великої біди.
  • vterra w
    поки шось там будуть досягати параша вже все ******** чи обстріляє ракетами
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