Никифоров о заявлении Байдена: Зеленский призывал к превентивным санкциям, но партнеры "не хотели нас слышать"

Президент Владимир Зеленский просил о превентивных санкциях против России перед широкомасштабным вторжением РФ, но партнеры "не хотели слышать".

Об этом заявил спикер Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, сказавшего, что зимой Зеленский якобы "не хотел слышать" предупреждения об опасности широкомасштабного вторжения России.

Никифоров напомнил, что в тот период Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом: лидеры подробно обменивались мнениями и оценками ситуации.

"Поэтому фраза "не хотели слышать" вероятно требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побуждать Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И здесь уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать", - добавил спикер Зеленского.

Читайте также: Зеленский игнорировал наши предупреждения о вторжении России, - Байден