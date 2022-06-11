Первые гаубицы от Германии Украина может получить приблизительно 22 июня, - посол Мельник

Германия может передать Украине самоходные гаубицы уже приблизительно 22 июня.

Об этом рассказал в интервью НВ посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день, на 105-й день войны РФ против Украины, ни одна, я повторяю, ни одна единица именно тяжелой техники - по меньшей мере, это артиллерия, гаубицы, БМП, танки, - ни одна не была поставлена ​​в Украину", - отметил дипломат.

По словам Мельника, речь идет о двух обещаниях.

"7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам. Мы эти системы получим где-то 22 июня. И самоходные зенитные системы, так называемые "Гепарды". Это тоже старое оружие – 30 единиц: 15 "Гепардов" – до конца июля, еще 15 – до конца августа. То есть только 2 решения из всех объявленных немецким правительством до сегодняшнего дня, которые находятся в стадии реализации", - отметил посол.

Читайте также: Посол Украины Мельник раскритиковал Меркель: Нет намека на самокритику