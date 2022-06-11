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"Власть должна выбирать между возможностью безнаказанно воровать и цивилизованным скачком" - Шабунин о вступлении в ЕС

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"Власть должна выбирать между возможностью безнаказанно воровать и цивилизованным скачком" - Шабунин о вступлении в ЕС
Сейчас украинские власти должны сделать выбор - возможность безнаказанно воровать или цивилизационный скачок Украины в ЕС.

Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Главред "Европейской Правды" четко расписал угрозы нашему кандидатству в ЕС. Выбор власти максимально прост: возможность безнаказанно воровать или цивилизационный скачок Украины в ЕС", - отмечает он.

По словам Шабунина, перед подобным выбором стоял Порошенко.

"Он тоже до последнего блокировал запуск электронного декларирования. Но в конце все же отступил и Украина получила безвиз", - добавляет глава ГПК.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Я здогадуюсь що вони обрали, навіть не замислюючись.
    Будуть красти.
  • Олександр Дніпро
  • Alfalcon 30b8e09d
    Хтось дійсно гадає , що Ze-кодло буде обирати цивілізаційній стрибок ?

    Він - десь там і для людей, а бакси - ось вони, тутачки

    Наобирали!
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