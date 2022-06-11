Рассчитываем на предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС уже в июне, - Жовква
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Как отмечается, Жовква отметил усилия объединения, которое в настоящее время насчитывает более 280 бывших и действующих депутатов и высокопоставленных должностных лиц из более чем 30 стран мира, в продвижении украинской повестки дня как внутри властных кругов и обществ своих стран, так и на международных площадках.
Заместитель руководителя Офиса президента ознакомил европейских политиков с текущей ситуацией в сфере безопасности в Украине. Он выразил надежду, что зарубежные парламентарии будут и в дальнейшем прилагать максимум усилий для оперативных поставок их странами необходимого Украине вооружения, а также введения санкций против России.
Отдельно обсуждался вопрос предоставления нашему государству статуса кандидата на членство в ЕС во время заседания Европейского Совета 23-24 июня этого года.
"Приятно, что все присутствующие здесь депутаты, даже из Германии, поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС уже в июне. Принятие такого формального решения на ближайшем заседании Европейского Совета является залогом победы нашего государства в войне против России", – подчеркнул Жовква.
Заместитель руководителя Офиса президента высоко оценил усилия сети по вопросу восстановления Украины, а также ее проактивную роль в привлечении к ответственности российских военных за совершенные на территории Украины преступления. В этом контексте Игорь Жовква призвал парламенты стран – участниц объединения называть вещи своими именами и признать преступления России в Украине геноцидом украинского народа, а Россию – государством-спонсором терроризма.
"Это не только вопрос исторической справедливости, но и важная правовая основа деятельности послевоенного международного трибунала", - подчеркнул Жовква.