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Рашисты похитили студента на временно оккупированной территории Запорожской области

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Рашисты похитили студента на временно оккупированной территории Запорожской области
Военные РФ на временно оккупированной территории Запорожской области похитили студента колледжа Артура Ярошевского.

Об этом сообщает Украинская ассоциация студентов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера подло и зверски был похищен председатель студенческого совета Ногайского профессионального колледжа ТГАТУ им. Дмитрия Моторного - Артур Ярошевский.

Произошло это на временно оккупированной территории. Они пришли к нему домой, говорили, что заберут на час(!) для допроса. Следом провели обыск и забрали ценные вещи и технику.

Сейчас его судьба и текущее местонахождение неизвестны", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • omelyan k
    73% - ви співучасники!
  • Dima30
    Окупанти вдало користуються нашою інфраструктурою.На півдні ресурси вивозять у напрямку Криму,а в напрямку Ізюму наладили постачання важкої артилерії ж/д транспортом.
    Що відбувається,чому противник так легко користується залізницею?
  • Snart
    Не зовсім коректно, ви ж розумієте різницю в обставинах сьогоднішніх і тих подій? І про Мінськ - це вже не смішно навіть. Ви мабудь в той час жили мирним життям, і навіть не цікавились в якому стані були збройні сили, забезпечення та інше, і що нам залишалось робити в тій ситуації. Врятувало нас те, що раша також не готова була саме тоді (думаю планувалось дещо в другому вигляді на 2015рік) до такого розвитку подій.
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