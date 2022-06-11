Рашисты похитили студента на временно оккупированной территории Запорожской области

Военные РФ на временно оккупированной территории Запорожской области похитили студента колледжа Артура Ярошевского.

Об этом сообщает Украинская ассоциация студентов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера подло и зверски был похищен председатель студенческого совета Ногайского профессионального колледжа ТГАТУ им. Дмитрия Моторного - Артур Ярошевский.

Произошло это на временно оккупированной территории. Они пришли к нему домой, говорили, что заберут на час(!) для допроса. Следом провели обыск и забрали ценные вещи и технику.

Сейчас его судьба и текущее местонахождение неизвестны", - говорится в сообщении.

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