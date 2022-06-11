Рашисты похитили студента на временно оккупированной территории Запорожской области
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Военные РФ на временно оккупированной территории Запорожской области похитили студента колледжа Артура Ярошевского.
Об этом сообщает Украинская ассоциация студентов, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера подло и зверски был похищен председатель студенческого совета Ногайского профессионального колледжа ТГАТУ им. Дмитрия Моторного - Артур Ярошевский.
Произошло это на временно оккупированной территории. Они пришли к нему домой, говорили, что заберут на час(!) для допроса. Следом провели обыск и забрали ценные вещи и технику.
Сейчас его судьба и текущее местонахождение неизвестны", - говорится в сообщении.