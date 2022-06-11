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1 месяц ареста, - суд вынес приговор киевлянину, отрицавшему вооруженную агрессию России против Украины

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1 месяц ареста, - суд вынес приговор киевлянину, отрицавшему вооруженную агрессию России против Украины
За поддержание публичного обвинения Подольской окружной прокуратурой города Киева объявлен обвинительный приговор за отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как отмечается, прокуратурой доказано, что с марта 2022 по апрель 2022 мужчина, осознавая факт временной оккупации вооруженными силами РФ части территории нашего государства, в телефонных разговорах с гражданами Украины отрицал факты убийств и изнасилований мирного населения Украины российскими военнослужащими, а также других военных преступлений на временно оккупированных территориях, чем осуществил возражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой ​​в 2014 году.

"Приговором Подольского районного суда г. Киева мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к наказанию в рамках санкции статьи до 1 месяца ареста. Свою вину обвиняемый признал полностью и искренне раскаялся", - говорится в сообщении.

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  • игор ємець
    а на сколько нужно посадить это?
    Я думаю, через две-три недели... мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие, очень известные СМИ начали распространять информацию - худшую, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ и т.д. Это мы должны изучить, потому что это - элементы гибридной войны", - сказал он.
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