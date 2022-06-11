1 месяц ареста, - суд вынес приговор киевлянину, отрицавшему вооруженную агрессию России против Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Как отмечается, прокуратурой доказано, что с марта 2022 по апрель 2022 мужчина, осознавая факт временной оккупации вооруженными силами РФ части территории нашего государства, в телефонных разговорах с гражданами Украины отрицал факты убийств и изнасилований мирного населения Украины российскими военнослужащими, а также других военных преступлений на временно оккупированных территориях, чем осуществил возражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году.
"Приговором Подольского районного суда г. Киева мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к наказанию в рамках санкции статьи до 1 месяца ареста. Свою вину обвиняемый признал полностью и искренне раскаялся", - говорится в сообщении.