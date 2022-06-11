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Украина не стремится заходить на территорию РФ, мы уважаем международное право, - Зеленский

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Украина не стремится заходить на территорию РФ, мы уважаем международное право, - Зеленский
Украина уважает территориальную целостность любого государства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на 19-м Азиатском саммите по безопасности Shangri-La Dialogue, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина находится на своей земле. Далеко зайти Украине – это значит зайти на территорию России. Мы этого не хотим. Мы к этому не стремимся. Мы этого не делаем. У нас нет таких планов. Мы уважаем международное право, мы уважаем суверенитет, территориальную целостность любого народа", – сказал он.

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Топ комментарии

  • Алекс Бек
    Оно совсем идиот ....
  • Right Right 2d264255
    Кацапи обстрілюють нас по всій країні, а Зеля ссить навіть вдарити по кацапським військам на кацапії
  • Степа Лыходэев
    Знов про «превентивні санкції»! Яке ж воно *******!
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