Украина не стремится заходить на территорию РФ, мы уважаем международное право, - Зеленский
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Украина уважает территориальную целостность любого государства.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на 19-м Азиатском саммите по безопасности Shangri-La Dialogue, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина находится на своей земле. Далеко зайти Украине – это значит зайти на территорию России. Мы этого не хотим. Мы к этому не стремимся. Мы этого не делаем. У нас нет таких планов. Мы уважаем международное право, мы уважаем суверенитет, территориальную целостность любого народа", – сказал он.