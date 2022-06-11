Поздно успокаивать руководство РФ, сегодня его следует поставить на место, - Зеленский

Время "успокаивать" руководство России прошло, а сейчас весь мир должен "поставить его на место".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уважаем международное право, уважаем суверенитет и территориальную целостность каждого государства. Но, пожалуйста, не забывайте, что война ведется на нашей территории. Это война на нашей земле. Поэтому мы оказываем давление на Россию. Уже не нужно успокаивать военно-политическое руководство" Российской Федерации. Уж слишком поздно. Нам нужны были превентивные санкции, когда с ними нужно было говорить каждый день, внедрять конкретные финансово-экономические санкции до полномасштабного вторжения", - отметил он.

"Теперь нет серой зоны. Если вы сейчас за мир, то вы поддерживаете Украину, если вы поддерживаете эту конкретную войну, то вы находите взаимопонимание с Российской Федерацией. Вот и все. Слишком поздно это обсуждать. Это политическая игра и не более того. И я думаю, что сегодня весь мир должен поставить на место руководство России. И их место – на их территории. И там они должны жить и решать, что им делать", – добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не стремится заходить на территорию РФ, мы уважаем международное право, - Зеленский