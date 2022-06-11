Выборы главы Конституционного Суда Украины ожидаются на следующей неделе, - Совгиря

Выборы нового главы Конституционного суда Украины ожидаются до 15 июня.

Об этом заявила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа") в эфире национального телемарафона #UA в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Согласно регламенту Конституционного суда, в течение месяца с момента прекращения полномочий предыдущего председателя суда должны состояться выборы следующего... поскольку полномочия Тупицкого (бывшего главы КС Александра Тупицкого. – Ред.) прекратились 15 мая, мы ожидаем, что до 15 июня, т.е. уже не позднее следующей недели, Конституционный Суд должен провести выборы нового главы", – сказала она.

Совгиря также подчеркнула, что ни Конституция Украины, ни закон О Конституционном Суде не содержат каких-либо ограничений по поводу выборов главы КС во время военного положения.

На вопрос о том, кто претендент на эту должность, она отметила, что не уполномочена комментировать это, поскольку КС официально не обнародовал эту информацию.

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"Будут ли выборы результативными, посмотрим, потому что сейчас избраны 14 судей, а для избрания председателя КС нужно 10 голосов. То есть это должно быть лицо, имеющее большой авторитет и уважение среди судей КС. Есть ли такое лицо, мы узнаем уже на следующей неделе", - добавила она.