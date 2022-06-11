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В октябре нам не хватит складов для хранения 10-15 млн тонн урожая, - Шмыгаль

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В октябре нам не хватит складов для хранения 10-15 млн тонн урожая, - Шмыгаль
Агрессор намеренно разрушает сельскохозяйственные объекты, как, например, второй крупнейший зерновой терминал Украины в Николаеве несколько дней назад.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительным оценкам, в октябре нам может не хватить складских помещений для хранения урожая – для 10-15 млн тонн. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ", – отметил он.

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Топ комментарии

  • Right Right 2d264255
    А що Зеля не зможе до жовтня деокупувати про*обані території?
  • Dima30
    яке пво?хтось вже відповів за те, що з нашого пво на бойовому чергуванні були зняті клістрони?зараз чую, що через це загинуло багато людей..
  • Ksenia VB
    Поплюй, ідіоте.
    Ти спочатку збери урожай.
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