Даже супермотивированные воины ВСУ после 2-3 дней постоянных артиллерийских обстрелов оккупантами теряют волю к жизни, - командующий ОТГ "Північ" Красильников

Украина нуждается в мощном оружии для эффективного уничтожения российских оккупантов.

Об этом рассказал Герой Украины, бригадный генерал, командующий ОТГ "Північ" Дмитрий Красильников, передает Цензор.НЕТ.

"Очень тяжело постоянно находиться под обстрелами. Очень тяжело. Многие военнослужащие, которые имеют супермотивацию к действиям, лицом к лицу с противником, или могут танк подбить гранатометом, но после двух-трех дней, находясь под обстрелом артиллерии, полностью теряют волю к жизни, волю к победе, волю к службе, веру в Вооруженные силы, веру в страну и т.д.", - отметил он.

Применение артиллерии настолько массировано, настолько масштабно, что бывали случаи, когда на украинские позиции выстреливали до 2000 - 4000 снарядов за полдня. К сожалению, выбивался личный состав, поэтому очень важно иметь самоходные установки и дальнобойную артиллерию.

По словам Красильникова, если не будет дальнобойной артиллерии, то будут потери пехоты, а значит, задача, поставленная штабом, не будет выполнена.

"Поэтому мы нуждаемся для того, чтобы защитить всю Европу и весь мир от агрессора, который не остановится после того, как проглотит Украину. Нужно не дать этого сделать. Чтобы изменить ситуацию, нужно дать мощное оружие для эффективного его уничтожения. Нужны анонсированные барражирующие боеприпасы, которые работают против бронированной техники, нужно управляемое оружие или нужны какие-то управляемые боеприпасы для тех же гаубиц, которые нам дадут от стран-партнеров. Эти средства должны быть у нас. Если они у нас будут, то победа будет ближе", - подытожил бригадный генерал.

Читайте также: Первые гаубицы от Германии Украина может получить приблизительно 22 июня, - посол Мельник