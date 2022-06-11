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К побережью Одесщины снова вынесло вражескую мину, она сдетонировала прямо в море, - Братчук

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К побережью Одесщины снова вынесло вражескую мину, она сдетонировала прямо в море, - Братчук
На Одесщине в 20 м от берега была обнаружена мина, которую сорвало с якоря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в телеграм-канале.

"ВНИМАНИЕ! К черноморскому побережью Одесщины вновь вынесло вражескую мину, которую сорвало с якоря.

Она была обнаружена в 20 м от берега. Мина сдетонировала прямо в море, вероятно, после столкновения с другим предметом.

Какие еще необходимы доказательства, чтобы понять, что в этом году в Черном море купаться ОПАСНО?!" - говорится в сообщении.

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