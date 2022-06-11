Россия блокирует поставки лекарства на оккупированные территории. Это терроризм против гражданского населения, - Ляшко
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По его словам, препятствуя поставкам лекарства из Украины, страна-оккупант и сама не обеспечивает граждан необходимыми медикаментами и лекарствами.
"Несмотря на то, что страна-оккупант обязана обеспечить дальнейшее удовлетворение медицинских нужд гражданских граждан, сегодня мы, к сожалению, видим, как Россия нивелирует нормы международного права и фактически совершает терроризм против гражданского населения. Россияне, со своей стороны, не поставляют на временно оккупированные территории медикаменты и продолжают блокировать их поставки с подконтрольных Украине территорий. Хотя мы ежедневно обращаемся с просьбой открыть гуманитарные коридоры. У нас есть гуманитарные грузы, которые готовы отправить в любой момент, как только оккупанты откроют коридор", - сообщил Ляшко.
Также отмечается, что Украина прилагает значительные усилия, в том числе и на международной арене, чтобы разблокировать поставки медикаментов на временно оккупированные территории.
В то же время на оккупированных территориях украинские врачи продолжают оказывать медицинскую помощь населению, которое в ней нуждается, в соответствии с украинским законодательством и международными конвенциями. Национальная служба здоровья, в свою очередь, продолжает покрывать оказание медпомощи пациентам на временно оккупированных территориях, согласно украинскому законодательству.