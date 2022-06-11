Россия блокирует поставки лекарства на оккупированные территории. Это терроризм против гражданского населения, - Ляшко

Россия продолжает блокировать поставки лекарств, в том числе и жизненно необходимых, с подконтрольных Украине территорий на временно оккупированные. Поэтому сотни тысяч украинцев на временно оккупированных территориях стали фактически заложниками медицинского терроризма россиян.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По его словам, препятствуя поставкам лекарства из Украины, страна-оккупант и сама не обеспечивает граждан необходимыми медикаментами и лекарствами.

"Несмотря на то, что страна-оккупант обязана обеспечить дальнейшее удовлетворение медицинских нужд гражданских граждан, сегодня мы, к сожалению, видим, как Россия нивелирует нормы международного права и фактически совершает терроризм против гражданского населения. Россияне, со своей стороны, не поставляют на временно оккупированные территории медикаменты и продолжают блокировать их поставки с подконтрольных Украине территорий. Хотя мы ежедневно обращаемся с просьбой открыть гуманитарные коридоры. У нас есть гуманитарные грузы, которые готовы отправить в любой момент, как только оккупанты откроют коридор", - сообщил Ляшко.

Также отмечается, что Украина прилагает значительные усилия, в том числе и на международной арене, чтобы разблокировать поставки медикаментов на временно оккупированные территории.

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В то же время на оккупированных территориях украинские врачи продолжают оказывать медицинскую помощь населению, которое в ней нуждается, в соответствии с украинским законодательством и международными конвенциями. Национальная служба здоровья, в свою очередь, продолжает покрывать оказание медпомощи пациентам на временно оккупированных территориях, согласно украинскому законодательству.