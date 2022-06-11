Энергетики благодаря усилиям ВСУ вернули свет в 19 населенных пунктов Донетчины, - ДТЭК

За прошедшие сутки энергетики благодаря усилиям Вооруженных сил Украины смогли провести ремонты оборудования и линий в 19 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на активные боевые действия в Донецкой области, в течение суток энергетики вернули свет в дома 15 460 семей в 19 населенных пунктах Донецкой области. Больше всего - в Бахмутском районе", - сообщили в компании.

В частности, энергетики смогли восстановить свет меньше, чем за сутки для жителей 8 населенных пунктов на Марьинском, Авдеевском и Торецком направлениях, где вчера были зафиксированы авиационные и артиллерийские обстрелы.

Из-за постоянных обстрелов без света остаются 317 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

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