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Ответ на заявку Украины покажет, есть ли вообще будущее у Евросоюза, - Зеленский

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Ответ на заявку Украины покажет, есть ли вообще будущее у Евросоюза, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Европа – мишень для Украины.

Об этом он заявил во время брифинга с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас, безусловно, решающее время не только для Украины, но и для Европейского Союза и для всего европейского континента. Именно сейчас определяется, каким станет будущее объединенной Европы и будет ли это будущее вообще. Россия хочет разрушить европейское единство, хочет оставить Европу расколотой, хочет оставить ее слабой.

Вся Европа – это мишень для России. Мы уверены, Украина – только первый этап в этой агрессии и планах. Именно поэтому положительный ответ ЕС на украинскую заявку на членство может стать положительным ответом на вопрос, есть ли вообще будущее у европейского проекта", - пояснил президент.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Дибілоїд.
    В Євросоюзу майбутнє є.
    А в нас?
  • Чайка Київ
  • Mora Zfayfer
    що залишиться вiд України ще через пiвроку ???

    Иерихонский Кот
    @ierikhonsky_kot

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