С начала года Германия увеличила импорт из России, – посол Мельник

Несмотря на войну, Германия с начала 2022 года увеличила импорт из РФ на 60%.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"Это – безумие. Несмотря на российскую захватническую войну, Германия в январе-апреле 2022 г. увеличила импорт из России на 60% (!) и перечислила Москве почти на 6 млрд евро больше. В то же время, немецко-украинский товарооборот упал на 11%", - говорится в сообщении.

В частности, по данным Восточного комитета немецкой экономики, импорт из РФ в ФРГ за январь-апрель вырос на 59,9% (более 15,8 млрд евро). Немецкий экспорт в РФ за эти месяцы составил более 6,15 млрд. евро, уменьшился на 26,6%.

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