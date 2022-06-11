Сообщено о подозрении коллаборанту, устраивавшему антиукраинские митинги на Херсонщине, - Нацполиция
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Полиция сообщила о подозрении мужчине, который организовал проведение митинга с публичным использованием символики коммунистического тоталитарного режима и осуществлял антиукраинские призывы в Херсонской области.
Об этом сообщили в Национальной полиции, передаёт Цензор.НЕТ.
"Следователи установили, что злоумышленник организовал проведение митинга с публичным использованием символики коммунистического тоталитарного режима и осуществлял антиукраинские призывы.
Кроме того, фигурант принимал участие в поднятии флага с коммунистической символикой", – говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления заочно.
"Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет", - добавили в полиции.