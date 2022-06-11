"Фильтрационная зона и ужин в стиле бомбоубежища": КШЭ Милованова готовит в США благотворительное мероприятие с "атмосферой войны в Украине"

Благотворительный фонд Киевской школы экономики анонсировал ужин в Нью-Йорке, обещая гостям "атмосферу войны в Украине".

Это вызвало неоднозначные мнения в сети, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов сообщил, что мероприятие состоится 25 июня в 18:30 в Нью-Йорке в Гарвардском клубе.

"Будет фильтрационная зона, ужин в стиле бомбоубежища и погружение в опыт войны и военных преступлений", – рассказал Милованов.

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В частности, меню будет состоять из черствого хлеба, соли, очищенной воды и супа из банки. Онлайн мероприятие должны были посетить первая леди Елена Зеленская и посол Украины в США Оксана Маркарова.

Организаторы пообещали, что все деньги с ужина пойдут на восстановление медучреждений и школ в окрестностях Киева. По словам Милованова, дизайн события делает артагентство, "профессиональные люди, являющиеся специалистами в создании опыта травматических и трагических событий".

В сети раскритиковали эту идею. В частности, журналист-расследователь Даниил Мокрик сказал: "Это не дает иностранцам опыт войны. Но это точно обесценивает страдания украинцев. Это как квест-комната "Аушвиц", парк аттракционов "Голокост" или тематический ресторан "Ужин в Сребренице". За этим стоят страдания миллионов людей, это – не тема для хардкор-пати".

По словам гендиректора ВДНХ, такой формат обесценивает боль украинцев, переживших и переживающих этот страшный опыт.

Писательница и адвокат Лариса Денисенко, которая сейчас работает в частности с пострадавшими от сексуального насилия в результате действий оккупантов, называет "действие" неэтичным.

"А в меню будет "стейк а-ля Буча"? А напитки будут в порциях "Мариупольский глоток"?" – пишет Андрей Андрушков из "Центра совместных действий".

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В то же время Милованов отметил: "Возможно, это в Украине не понимают стандарты и культуру Нью-Йорка? Может, такое быть?".

Команда Милованова не отказалась от проведения ужина. Пригласила на дискуссию на следующей неделе, учитывая критику эксминистра культуры Владимира Бородянского. По словам Милованова, он приватно отметил, что подход к благотворительному ужину может быть контраверсионным и даже неэтичным.

"Наша команда с ним не согласилась, но прислушивается к мнению. Мы решили это обсудить на отдельном событии – что является нравственным, а что нет на благотворительных событиях во время войны. ... Следует предоставлять иностранцам опыт войны для того, чтобы они поняли нас . Это можно делать нравственно. Как именно – обсудим на мероприятии", - пояснил он.

Также он анонсировал: если ньюйоркское мероприятие получится хорошо, такое же проведут в других городах мира. Начнут с Лондона и Берлина.

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