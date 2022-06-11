Россия не отказалась от плана полного захвата Украины, - Скибицкий

Российское военное руководство имеет план на 120 дней войны. Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того насколько противник добьется успеха или наоборот потерпит поражение на востоке Украины.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По данным военной разведки Украины, у России еще есть достаточный потенциал для ведения долговременной войны против нашего государства.

Скибицкий отметил, что РФ применяет на территории Украины 103 батальонно-тактических группы, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Еще около 40 БТГр находятся в резерве и могут использоваться против Вооруженных Сил Украины.

Также представитель военной разведки рассказал, что в связи с военными неудачами оккупационных войск Генштабу РФ приходится каждые 30 дней корректировать планы вторжения и сосредотачивать все усилия только на определенных направлениях.

Скибицкий отметил, что Россия не отказалась от плана полного захвата Украины.

"Мы имеем подтвержденную информацию, что россияне имеют план на 120 дней войны. Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того насколько противник добьется успеха или наоборот потерпит поражение на востоке Украины. Однако, цели так называемой специальной военной операции, о которой путин заявлял в начале войны, россиянам так и не удалось достичь", – сказал он.

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