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Вся Донецкая область осталась без света, - Краматорский горсовет

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Вся Донецкая область осталась без света, - Краматорский горсовет
Донецкая область полностью обесточена из-за отсутствия питания трансформаторной подстанции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщил Краматорский городской совет.

"Вся Донецкая область без света. Отсутствует питание на ТП330 (трансформаторная подстанция. – Ред.), легла одна линия (ЛЭП. – Ред.), сейчас вторая. Ремонтные бригады выехали на подстанцию для выяснения причины", - говорится в сообщении .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за боевых действий перебита высоковольтная ЛЭП. Краматорск и соседние города без света, - горсовет

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Топ комментарии

  • DemianBond 2cbb79cc
    8 лет дамбили и наконецто попали
  • Voc Vox
    А пам'ятаєте, як обісцяний рубльовий ху0сос

    @ZelenskyyUa
    ліхорадочно приймав зміни до закону, які забороняють людям критикувати дії військово-політичних та просто керівників. Гній знав, що до нього буде дуже багато питань про здачу країни. Добре, що Байдену ***** на той "закон".
  • Red_Sky_On
    Дебіл?
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