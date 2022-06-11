Завершение работы по оценке заявки Украины на вступление в ЕС ожидается до конца следующей недели, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина добилась хороших результатов в проведении реформ, которые необходимо усилить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в ходе совместного брифинга с президентом Зеленским.

"Украина сейчас в войне и вы сейчас сосредотачиваете все свои усилия, и вся наша поддержка идет на то, чтобы преодолеть эту страшную войну. И мы с помощью восстановления хотим посмотреть, как мы будем двигаться дальше в будущем. Например, вы многое сделали для обеспечения верховенства права. Необходимо также дополнительно усилить законодательство, касающееся борьбы с коррупцией", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, Украина добилась хороших результатов, которые необходимо усилить.

"Сейчас ЕК готовит свои рекомендации, так называемое заключение для стран-членов Европейского Союза. Мы день и ночь работали над этой оценкой. Я вам в апреле пообещала, дорогой Владимир, что мы будем работать над этим без устали. И наши обсуждения позволят нам завершить эту работу к концу следующей недели. Направление движения известно, это очень заслуженное направление. И на этом пути мы очень высоко ценим те прилагаемые Украиной усилия и ту решимость, с которой Украина движется. И люди доказали свою мотивацию, и свою решительную настроенность", - сказала она.

Фон дер Ляйен выразила уверенность, что вместе удастся преодолеть "эту страшную зверскую войну".

"Мы совместно отстроим эту прекрасную страну, модернизируем Украину", - подытожила президент ЕК.

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