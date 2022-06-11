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Трактор МЧС РФ взорвался на мине в Мариуполе, погибли два российских спасателя и военный, - Андрющенко

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Трактор МЧС РФ взорвался на мине в Мариуполе, погибли два российских спасателя и военный, - Андрющенко
В оккупированном Мариуполе подорвался на мине трактор МЧС России. Погибли три человека.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас на территории возле бывшего супермаркета ОВИ на мине взорвался трактор МЧС россии. Два работника МЧС оккупантов и один российский военный погибли на месте.

Новость, которую печальной назвать тяжело. Возмездие неотвратимо", - говорится в сообщении.

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  • Мобильный крематорий
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  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Какие молодцы!
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