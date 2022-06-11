Турция ожидает ответа РФ по поводу организации встречи для обсуждения вывоза зерна из Украины, - МИД

Анкара ожидает ответа из Москвы по поводу организации возможной встречи Турции, РФ, Украины и ООН для обсуждения вопроса с вывозом зерна из Украины.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Анадолу.

"Наша позиция была изложена очень четко. Мы ожидаем ответ российской стороны - как о проведении встречи, так и о других деталях", - сказал он.

"Мы отметили готовность турецкой стороны к организации четырехсторонней встречи в формате ООН-Турция-Украина-РФ. Это в итоге является инициативой ООН", - добавил министр.

Чавушоглу сказал, что во время переговоров на этой неделе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он пояснил, что план ООН по транспортировке зерна из Украины по морю является лучшим.

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