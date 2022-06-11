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Первый чешский солдат-доброволец погиб на Донбассе

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Первый чешский солдат-доброволец погиб на Донбассе
В Украине погиб первый чешский солдат-доброволец, воевавший в составе Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Czech Radio.

Он подтвердил информацию о гибели первого чешского добровольца, опубликованную ранее в социальных сетях.

Сообщается, что мужчина был родом из города Тршебича. Чешское телевидение заявило, что он погиб от попадания минометной гранаты.

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Топ комментарии

  • The Wok
    Світла Пам'ять Герою з Чехії.
  • Владимир Бугов 07b78e74
    Велика шана і подяка загиблому воїну. всьому чешскому народу за підтримку в нашій боротьбі.
  • Solomon c5c4359c
    RIP дорогий.
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