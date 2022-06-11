Рашисты готовят "живой щит" из мариупольцев, - Андрющенко
Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты готовят "живой щит" из мариупольцев. На днях мы получили информацию от горожан о начале фортификационно-строительных работ между рынком "Азовский" и зданием бывшего супермаркета OBI. Позже, оккупационные власти начали осторожные анонсы в режиме ответа на вопрос, что это строительство "модульных домов для бездомных мариупольцев". Мы проверили всю эту информацию и вот о чем можно говорить сейчас опираясь на информацию от нескольких источников из окружения оккупационных властей Мариуполя и Мариупольского района:
Действительно, оккупационные власти планируют строительство быстровозводимых многокартирных домов по технологии, схожей по строительству торговых центров типа "Метро". Собственно - временная металлическая будка типа "большой бытовки". Однако главное не это. В нескольких сотнях метров от домов оккупанты готовят линию обороны, включая окапывание тяжелой техники. Такое расположение фортификаций делает невозможным нанесение ударов артиллерии по укреплениям оккупантов", - говорится в сообщении.