Рашисты готовят "живой щит" из мариупольцев, - Андрющенко

Рашисты строят "модульные дома" для мариупольцев, а неподалеку готовят линию обороны. Это исключит возможность нанесения ударов артиллерии по укреплениям оккупантов.

Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты готовят "живой щит" из мариупольцев. На днях мы получили информацию от горожан о начале фортификационно-строительных работ между рынком "Азовский" и зданием бывшего супермаркета OBI. Позже, оккупационные власти начали осторожные анонсы в режиме ответа на вопрос, что это строительство "модульных домов для бездомных мариупольцев". Мы проверили всю эту информацию и вот о чем можно говорить сейчас опираясь на информацию от нескольких источников из окружения оккупационных властей Мариуполя и Мариупольского района:

Действительно, оккупационные власти планируют строительство быстровозводимых многокартирных домов по технологии, схожей по строительству торговых центров типа "Метро". Собственно - временная металлическая будка типа "большой бытовки". Однако главное не это. В нескольких сотнях метров от домов оккупанты готовят линию обороны, включая окапывание тяжелой техники. Такое расположение фортификаций делает невозможным нанесение ударов артиллерии по укреплениям оккупантов", - говорится в сообщении.

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