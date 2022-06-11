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Выдача паспортов РФ на оккупированных территориях – показатель намерений уничтожить украинскую идентичность, - Карпентер

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Выдача паспортов РФ на оккупированных территориях – показатель намерений уничтожить украинскую идентичность, - Карпентер
Россия ежедневно усиливает гуманитарную катастрофу на временно оккупированных территориях, которые она контролирует

Об этом заявил в обращении к Постоянному совету ОБСЕ в Вене 9 июня посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Президент России Владимир Путин недавно опубликовал указ о ускоренном процессе подачи заявки и получения гражданства России для херсонцев. Везде, где украинская идентичность воспринимается как угроза для российской тирании – она безжалостно уничтожается", – говорит посол США в ОБСЕ.

По подсчетам украинской миссии в ОБСЕ и ООН, число получивших российское гражданство в процентном соотношении составляет 0,0085% населения Херсона. "Даже простая математика демонстрирует сопротивление Херсона оккупации", - говорится в сообщении украинской миссии в ОБСЕ и ООН в Вене.

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Посол США в ОБСЕ Майк Карпентер также назвал контроль России над Херсоном угрозой, которая препятствует экспорту украинского зерна и усугубляет мировой продовольственный кризис. "Это (контроль России над Херсоном. - Ред.) означает, что не только больше людей в Украине скорее всего погибнут, но и то, что больше людей будут голодны и умрут от голода во всем мире", - говорится в заявлении Майкла Карпентера.

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Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    не надо обвинять Парашу (не защищаю ее) но 800 тысяч ****** предателей в ОРЛДО с удовольствием и осознанно аж бегом получали паспорта ********** и как простите мы их- будем встраивать в житие наше Украинское или так ну пока пашпорт Рашки.. а потом вышиванку оденем... ***** я бы пару атомных бомб на тот ОРЛДО Луганск с Донецком и забыли на лет 1000 и полоса между парашей и нами была бы естественная радиоактивная... А нет спрос таки рождает предложение.... НАРОДУ ***** УКРАИНА или РОССИЯ ГЛАВНОЕ ПРИСТРОИТСЯ и успеть ПЕРЕОДЕТЬ ТРУСЫ И ТАМПОНЫ В ПОЛЕТЕ...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    А параноїдний шовініст,кремлівський недопалок,завжди казав що це головна мета,анексія України та асиміляція українців,до стану "русскоязичной" бидломаси,яка згодом розчиниться в більш чисельній бидломасі росєян!!!))
  • Paul Foxen
    350 років вони це намагаються зробити, і частково їм вдавалось кожен вираз, витравити пам'ять голодоморами. якщо і після цього разу українці знову не доведуть справу до кінця і не знищать ворога, ну значить українці заслужили це все, значить ми терпіли
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