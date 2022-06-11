Выдача паспортов РФ на оккупированных территориях – показатель намерений уничтожить украинскую идентичность, - Карпентер

Россия ежедневно усиливает гуманитарную катастрофу на временно оккупированных территориях, которые она контролирует

Об этом заявил в обращении к Постоянному совету ОБСЕ в Вене 9 июня посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Президент России Владимир Путин недавно опубликовал указ о ускоренном процессе подачи заявки и получения гражданства России для херсонцев. Везде, где украинская идентичность воспринимается как угроза для российской тирании – она безжалостно уничтожается", – говорит посол США в ОБСЕ.

По подсчетам украинской миссии в ОБСЕ и ООН, число получивших российское гражданство в процентном соотношении составляет 0,0085% населения Херсона. "Даже простая математика демонстрирует сопротивление Херсона оккупации", - говорится в сообщении украинской миссии в ОБСЕ и ООН в Вене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский паспорт в Херсоне получили 23 человека, а также коллаборант Сальдо. ВИДЕО

Посол США в ОБСЕ Майк Карпентер также назвал контроль России над Херсоном угрозой, которая препятствует экспорту украинского зерна и усугубляет мировой продовольственный кризис. "Это (контроль России над Херсоном. - Ред.) означает, что не только больше людей в Украине скорее всего погибнут, но и то, что больше людей будут голодны и умрут от голода во всем мире", - говорится в заявлении Майкла Карпентера.