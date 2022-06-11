Комиссия ООН по расследованию преступлений российской агрессии прибыла в Киев

В Украину прибыла Независимая международная Комиссия ООН по расследованию преступлений, связанных с агрессией российской федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила в фейсбуке.

Отмечается, что глава комиссии – Эрик Мёсе. Также в ее состав входят Ясминка Джумхур и Пабло де Грайфф.

"Я заверила Независимую международную комиссию ООН, что Верховная Рада будет способствовать успешной работе миссии! Обсудили направления работы комиссии в Украине, созданной для фиксации нарушений прав человека, международного гуманитарного права и других преступлений, связанных с российской агрессией. Основная задача ― установить подозреваемых, собрать доказательства и подготовить материалы, чтобы никто не ушел от наказания", - отметила Кондратюк.

По ее словам, Верховная Рада Украины придает большое значение работе Независимой международной комиссии ООН. Парламент готов всемерно содействовать ее деятельности.

Кондратюк добавила, что помимо преступления агрессии, россия совершает в Украине многочисленные военные преступления и преступления против человечности, свидетельствующие о геноциде украинского народа.

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"Наши правоохранительные органы ведут расследование более чем 16 000 военных преступлений и преступлений агрессии, совершенных с 24 февраля 2022 года, в том числе более 5000 убийств и 6000 ранений гражданских. К сожалению, эти цифры растут с каждым днем. При этом отдельное расследование проводится по факту преступления геноцида", – добавила Кондратюк.

Она поблагодарила Международный криминальный суд, который ведет собственное полноценное расследование по просьбе 42 стран. В Украине также работают совместные следственные и консультативные группы, помогающие в расследовании российских военных преступлений.

Ценим позицию всех международных партнеров, которые присоединились и открыли собственные производства по многочисленным преступлениям России в Украине. Справедливое наказание всех, кто отдавал приказы и совершал зверства против наших граждан, должно быть неотвратимым. Это общая задача всего цивилизованного мира. Мы ожидаем, что комиссия ООН будет расследовать все эти преступления и даст им свою однозначную оценку", - отметила замглавы ВРУ.

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В свою очередь представители комиссии отметили, что им поручено провести в соответствии с международными стандартами отдельное расследование нарушения международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях в конце февраля и марте 2022 года.

Также во время встречи глава комиссии проинформировал о работе комиссаров по сбору фактов о совершении преступлений для представления информации Совету ООН по правам человека и докладу Генеральной Ассамблеи ООН на его 77-й сессии.

Кроме того, я обратила внимание Комиссии ООН, что ее деятельность должна охватывать не только текущие события, а их первопричины. они имели место последние восемь лет", - добавила Кондратюк.