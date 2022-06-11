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Шмыгаль обсудил с фон дер Ляйен предоставление безвозвратных грантов для украинского бизнеса

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Шмыгаль обсудил с фон дер Ляйен предоставление безвозвратных грантов для украинского бизнеса
Украина рассчитывает, что присоединение к общему таможенному и платежному пространству ЕС станет следующим шагом нашей евроинтеграции.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время встречи с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм главы правительства.

"Украина быстрыми темпами сближается с Европейским Союзом и рассчитывает, что присоединение к общему таможенному и платежному пространству ЕС станет следующим шагом нашей евроинтеграции. Благодарен Урсули фон дер Ляйен, президенту Еврокомиссии, за этот очередной визит и поддержку нашей страны", - отметил Шмигаль.

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Он сообщил, что обсудил с главой еврокомиссии предоставление безвозвратных грантов для украинского малого и среднего бизнеса, план восстановления и намерение отстроить Украину по европейским стандартам. Премьер заверил ее в том, что государство продолжает начатые реформы.

"Прямо сейчас украинская армия ускоренно переходит на стандарты НАТО. Вводим Green Deal, активно цифровизируем все государственные услуги и надеемся, что в ближайшее время ЕС одобрит присоединение Украины к режиму совместного таможенного транзита NCTS. Также ожидаем положительного решения о включении нашей страны в единую платежную зону SEPA, свободной зоны роуминга и, конечно, предоставление статуса кандидата в ЕС", - подчеркнул Шмыгаль.

Все это, добавил он, практические шаги интеграции Украины в Евросоюз, которые укрепят обе стороны и помогут Украине в победе над врагом.

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Топ комментарии

  • Ihor V
    Джерела "ЄП" повідомляють, що мета візиту фон дер Ляєн - пояснити особисто президенту Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту ЄС.

    Зокрема, глава Єврокмоісії має намір розповісти, що існує список швидких рішень, які достатньо зробити, щоби довести європейцям намір Києва повернутися до реформ після завершення воєнного стану - і це зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.

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    Отже, проблема не у європецях, проблема у зеленому довпойопі, якому влада потрібна виключно для власного збагачення і збагачення свого оточення
  • Бандерівець
  • Dima30
    А президентка Єврокомісії знову нагадала про корупцію,чому про це в статті не написали?
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