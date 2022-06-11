Шмыгаль обсудил с фон дер Ляйен предоставление безвозвратных грантов для украинского бизнеса
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время встречи с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм главы правительства.
"Украина быстрыми темпами сближается с Европейским Союзом и рассчитывает, что присоединение к общему таможенному и платежному пространству ЕС станет следующим шагом нашей евроинтеграции. Благодарен Урсули фон дер Ляйен, президенту Еврокомиссии, за этот очередной визит и поддержку нашей страны", - отметил Шмигаль.
Он сообщил, что обсудил с главой еврокомиссии предоставление безвозвратных грантов для украинского малого и среднего бизнеса, план восстановления и намерение отстроить Украину по европейским стандартам. Премьер заверил ее в том, что государство продолжает начатые реформы.
"Прямо сейчас украинская армия ускоренно переходит на стандарты НАТО. Вводим Green Deal, активно цифровизируем все государственные услуги и надеемся, что в ближайшее время ЕС одобрит присоединение Украины к режиму совместного таможенного транзита NCTS. Также ожидаем положительного решения о включении нашей страны в единую платежную зону SEPA, свободной зоны роуминга и, конечно, предоставление статуса кандидата в ЕС", - подчеркнул Шмыгаль.
Все это, добавил он, практические шаги интеграции Украины в Евросоюз, которые укрепят обе стороны и помогут Украине в победе над врагом.