Финляндия отклонила требование Турции по экстрадиции курдов, которое Анкара выдвинула для вступления Хельсинки в НАТО

Власти Финляндии отказались экстрадировать курдов, которых Турция считает террористами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle.

Отмечается, что в начале июня Минюст Финляндии получил от Турции десять запросов об экстрадиции представителей Рабочей партии Курдистана и Движения Фетхуллаха Гюлена. При этом Финляндия удовлетворила всего два, когда людей не обвиняли в терроризме. Оба дела касались сексуальных преступлений.

По информации издания, Турция также потребовала от финских властей экстрадиции человека, осужденного за поджог посольства в Хельсинки.

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