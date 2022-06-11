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Финляндия отклонила требование Турции по экстрадиции курдов, которое Анкара выдвинула для вступления Хельсинки в НАТО

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Финляндия отклонила требование Турции по экстрадиции курдов, которое Анкара выдвинула для вступления Хельсинки в НАТО
Власти Финляндии отказались экстрадировать курдов, которых Турция считает террористами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle.

Отмечается, что в начале июня Минюст Финляндии получил от Турции десять запросов об экстрадиции представителей Рабочей партии Курдистана и Движения Фетхуллаха Гюлена. При этом Финляндия удовлетворила всего два, когда людей не обвиняли в терроризме. Оба дела касались сексуальных преступлений.

По информации издания, Турция также потребовала от финских властей экстрадиции человека, осужденного за поджог посольства в Хельсинки.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Ердоган,це диктатор-шовініст!!))
  • Mykola Trofimenko
    Все вірно. В НАТО їх так чи інакше візмуть, а от йти на поступки всяким Ердоганам - невдячна справа.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Молодці,суомі!! Нах..,забаганки шовіністів!!))
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