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Зеленский распорядился создать военную администрацию в Лисичанске

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Зеленский распорядился создать военную администрацию в Лисичанске
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Лисичанской городской военной администрации.

Соответствующий документ обнародован на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю:

  1. Образовать Лисичанскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области.
  2. Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Луганской облгосадминистрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа.
  3. Этот указ вступает в силу со дня его обнародования", – говорится в документе.

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Топ комментарии

  • Amber
    Ми , це хто ? ..... Миколай другий ?

    Пишіть особисто від себе та дякуйте боневтіку , а не в множині !!
  • Kan Kan 21c2f560
    Боже що воно принесло українцям....
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    взагалі то лицемірство це його друге ім'я - перше це тупість

    - тупіша його тільки малоросьня яка його досі підтримує, і яку ще не вбив путін через тупість і зраду Зе-нікчемності
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