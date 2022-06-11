Кулеба и его литовский коллега Ландсбергис обсудили разблокирование экспорта продовольствия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в телеграм-канале.

"Провел телефонный разговор с литовским коллегой и другом Габриэлюсом Ландсбергисом. Работаем вместе над решением проблемы разблокирования экспорта украинского продовольствия. Литва полностью понимает и разделяет беспокойство Украины в вопросах безопасности. Нам нужно больше тяжелого оружия для защиты Одессы с моря", - заявил Кулеба по итогам разговора.

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