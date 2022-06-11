Более 3,2 млн украинцев получили статус временной защиты в Европе, - ООН

Количество беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты или в аналогичных национальных схемах защиты в Европе, по состоянию на 9 июня 2022 составило 3,207 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

По сравнению с данными от 1 июня, рост составил почти 0,3 млн, и основной вклад внесло обновление данных по Германии – дополнительно почти 0,24 млн, отмечает Интерфакс-Украина.

Согласно данным УВКБ ООН, собранным от национальных правительств, больше всего беженцев с таким статусом в Польше – 1 млн 152,36 тыс. при том, что в страну из Украины, по данным польской пограничной службы, с начала войны по 9 июня прибыло 3,865 млн человек, а в обратном направлении отбыло в Украину 1,738 млн.

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Следом идут Германия и Чехия, где число зарегистрировавшихся для временной защиты беженцев из Украины составило соответственно 565,82 тыс. и 366,49 тыс.

ООН, ссылаясь на данные правительства, указывает, что всего в Германии, где украинцам разрешено находиться без регистрации до конца августа, было зафиксировано 780 тыс. беженцев из Украины. Так что, исходя из представленных данных, значительная часть из них еще не обращалась за статусом временной защиты в этой стране.

В Чехии ситуация, согласно информации ООН, другая: за статусом защиты обратились почти все прибывшие – 366,49 тыс. из 366,63 тыс.

В подавляющем большинстве других стран картина подобна Чехии: статистика зафиксированных беженцев полностью или почти равна статистике обратившихся за статусом защиты, что вероятно связано с особенностью их учета. Исключением, подобным Германии, является только Румыния – 37,32 тыс. со статусом из 89,78 тыс. зафиксированных в стране беженцев, Эстония – 25,69 тыс. из 39,8 тыс. и Италия – 97,31 тыс. из 125,91 тыс.

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Помимо Польши, Чехии, Германии и Италии больше 50 тыс. беженцев из Украины зарегистрировались для статуса временной защиты также в Испании – 118,12 тыс., Словакии – 77,14 тыс. (из 270 тыс. чистого притока через границу с начала войны), Австрии – 69,76 тыс., Нидерландах – 62,97 тыс., Литве – 53,89 тыс. и Швейцарии – 53,12 тыс.

Следом идут Бельгия – 45,3 тыс., Франция – 43,3 тыс. (данные от конца апреля), Португалия – 41,45 тыс., Швеция – 38 тыс., Великобритания – 37,4 тыс. (данные от начала мая), Ирландия – 33,15 тыс. и Дания – 27,21 тыс., а также упомянутые выше Румыния и Эстония.

От 10 до 25 тыс. беженцев из Украины со статусом временной защиты в Финляндии – 24,46 тыс., Латвии – 23,38 тыс., Венгрии – 24,09 тыс., Норвегии – 16,71 тыс., Греции – 14,89 тыс., Хорватии – 13,76 тыс. и на Кипре – 12,79 тыс.

Помимо того в статистике ООН о получивших статус временной защиты представлены беженцы Украины в Словении – 7,05 тыс., Люксембурге – 5,3 тыс., Черногории – 2,53 тыс., Исландии – 1 тыс., на Мальте – 0,92 тыс., в Сербии и Косово – 0,7 тыс. и Лихтенштейне – 0,21 тыс.

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Помимо того в таблице есть данные из Болгарии, возможно внесенные с ошибкой: согласно им там было зафиксировано 78,29 тыс. беженцев из Украины, однако статус защиты получили 113,03 тыс.

Также ООН указала страны, в которых были зафиксированы беженцы из Украины, однако нет данных о получении ими статуса: Молдова – 86,25 тыс., Турция – 145 тыс., Грузия – 20,03 тыс., Азербайджан – 5,06 тыс., Албания – 1,48 тыс., Северная Македония – 1,1 тыс., Босния и Герцеговина – 0,36 тыс. и Армения – 0,3 тыс.

Отдельно стоит указать Россию и Беларусь, украинскую границу с которыми пересекли соответственно 1 млн 136,24 тыс. и 16,65 тыс. человек. В информации ООН указывается, что в РФ зафиксированы все пересекшие границу, тогда как в Беларуси – меньше половины. Данные о каком-либо статусе этих людей отсутствуют, как и данные о пересечении границы Украины в обратном направлении.

Всего, по данным ООН, из Украины с начала войны выехало 7,364 млн человек, тогда как обратно вернулось (без данных Венгрии, РФ и Беларуси) 2,388 млн. Согласно этой информации, общее число беженцев с начала войны ООН оценивает примерно в 4,8 млн человек, в том числе в Россию – больше 1,1 млн человек.

Число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине из-за развязанной Россией войны УВКБ ООН теперь оценивает примерно в 7,1 млн, тогда как ранее заявляло о 8 млн. Помимо того около 15,1 млн человек, по оценкам организации, требуют гуманитарной помощи и защиты.

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УВКБ ООН указывает, что на середину 2021 года в мире было всего 53,47 тыс. украинских беженцев, просивших соответствующий статус, из которых в Европе – 36,49 тыс.

Украинскую диаспору в мире на середину 2020 года УВКБ ООН оценивало в 6,1 млн, в том числе в Европе – 5 млн.